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7 milyon dolar sulara gömüldü... Ünlü şarkıcının yatı kül oldu
ABD’li ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin Miami limanındaki lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı yat sulara gömüldü. Yangın sırasında yatta 12 kişinin bulunduğunu ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.
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