7 milyon dolar sulara gömüldü... Ünlü şarkıcının yatı kül oldu

Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı yat sulara gömüldü. Yangın sırasında yatta 12 kişinin bulunduğunu ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.