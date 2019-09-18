7 derece ısınacak
Sanayileşme ve fosil yakıt kullanımı ile dünyanın daha çok ısınmasına neden olan sera gazlarının tahmin edilenden çok daha etkili olduğu açıklandı. Bilim insanları önlem alınmadığı takdirde dünyanın 2100 yılında 6.5-7 derece ısınmasından endişe ediyor.
Fransız Pierre-Simon Laplace Enstitüsü’nün araştırmasına göre, sera gazları dünyayı tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ısıtıyor. Araştırmaya göre sera gazları bu şekilde etkili olmaya devam ederse dünya 2100 yılına kadar, sanayileşme döneminin öncesine göre 6.5-7 derece arasında ısınacak. Bu artış, Birleşmiş Milletler’in tahminlerinin çok üzerinde.
Araştırmada yer alan iklim hesaplamalarına göre, 2016’da imzalanan Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma girişimi de başarısız olacak. Küresel ısınmanın yaşanmasının ardından dünya genelinde yaşanan 1 derecenin altındaki ısınma büyük kuraklıklara, sıcak hava dalgalarına ve sellere neden oluyor. Bilim insanları, ısınmanın 2 derecenin üzerine çıkması durumunda daha büyük iklim olaylarının olacağı ve felaketlerin artacağı uyarısında bulunuyor.
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