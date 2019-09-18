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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

7 derece ısınacak

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7 derece ısınacak

Sanayileşme ve fosil yakıt kullanımı ile dünyanın daha çok ısınmasına neden olan sera gazlarının tahmin edilenden çok daha etkili olduğu açıklandı. Bilim insanları önlem alınmadığı takdirde dünyanın 2100 yılında 6.5-7 derece ısınmasından endişe ediyor.

Fransız Pierre-Simon Laplace Enstitüsü’nün araştırmasına göre, sera gazları dünyayı tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ısıtıyor. Araştırmaya göre sera gazları bu şekilde etkili olmaya devam ederse dünya 2100 yılına kadar, sanayileşme döneminin öncesine göre 6.5-7 derece arasında ısınacak. Bu artış, Birleşmiş Milletler’in tahminlerinin çok üzerinde.

Araştırmada yer alan iklim hesaplamalarına göre, 2016’da imzalanan Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma girişimi de başarısız olacak. Küresel ısınmanın yaşanmasının ardından dünya genelinde yaşanan 1 derecenin altındaki ısınma büyük kuraklıklara, sıcak hava dalgalarına ve sellere neden oluyor. Bilim insanları, ısınmanın 2 derecenin üzerine çıkması durumunda daha büyük iklim olaylarının olacağı ve felaketlerin artacağı uyarısında bulunuyor.

 

 

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