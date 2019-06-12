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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı protokolü imzalandı

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7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı protokolü imzalandı

Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı’nın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile toplantıda alınan kararlara ilişkin protokolü imzaladı.

İmza töreni sonrasında konuşan Akar, sözlerine gösterilen ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek başladı. Toplantıda Güney Kafkasya bölgesi konusunda ortak vizyona sahip bakanlarla bir araya gelerek bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını belirten Akar, "Mevcut ve potansiyel iş birliği konularını son derece geniş bir perspektifte ele aldık" diye konuştu.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın da bulunduğu coğrafyanın petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve bunların diğer bölgelere ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu nedenle bölge uluslararası aktörlerin de karşı karşıya geldiği, üzerinde önemle durduğu bir bölge olmakta ve bu nedenle de üç ülkenin iş birliği, birlikte çalışması, koordinasyonu gerçekten büyük önem arz etmektedir. Barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü bir iş birliği var. Savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil bu yelpazede üç ülkenin ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik var. Bu iş birliğimizle aynı zamanda bu ülkelerin de yararı için yapılması gereken neyse bunlar düşünülmekte, tartışılmakta, bu yönde hareket etmekteyiz. Aramızdaki bu iş birliği her geçen gün gelişmektedir. Her geçen gün yeni konular üzerinde çalışmalar yapmaktayız. İnanıyorum ki önümüzde dönemde bu gelişerek sadece savunma, askeri ve güvenlik konularında kalmayacak, tüm alanlara sirayet edecek ve aramızdaki iş birliği çok daha kapsamlı ve yararlı bir şekilde devam edecek. Bu aynı zamanda diğer ülkeler için de ciddi bir örnek teşkil edecek."

Yapılan çalışmalarla üç ülke arasındaki ilişkilerde hem ülkelerin yararı hem de bölge barış ve istikrarı için önemli mesafeler katedildiğinin altını çizen Akar, "Ülkelerimiz arasında imzalanan savunma alanında iş birliği mutabakat muhtırasının önümüzdeki dönemde de güzel ürünlerini, faydalarını göreceğiz. Ona dayalı olarak yapılacak bazı güzel işlerin ülkelerimize özellikle silahlı kuvvetlerimiz açısından çok yararlı hizmetler vereceğinin de burada altını çizmek istiyorum." dedi.

Bakan Akar sözlerini "kıymetli kardeşim" diye nitelendirdiği Hasanov ile "değerli meslektaşım" diye hitap ettiği Izoria'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek tamamladı.

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