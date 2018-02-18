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    7.2 yıkamadı korkuttu... Bakanın helikopteri düştü

    DIŞ HABERLER
    18.02.2018 - 01:03 | Son Güncelleme:

    Eylüldeki iki büyük depreme 465 can veren Meksika yine sarsıldı. Yıkılan bina yok ama korku insanları sokağa döktü. Acı haberse deprem bölgesine giderken insanların üzerine düşen helikopterle geldi: 13 kişi öldü.

    MEKSİKA’da önceki gün meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin merkezi Oaxaca eyaletinde yerin 24.6 kilometre altı. Başkent Mexico City’de binaların alarm sistemi harekete geçti. Sarsıntı, Guerrero, Puebla ve Michoacan eyaletlerinde de hissedildi. Zarar gören binalar olsa da yıkılan bina rapor edilmedi.

    7.2 yıkamadı korkuttu... Bakanın helikopteri düştü

    Meksikalılar panikle sokaklara fırladı ve yakınlarından haber almak için telefonlara sarıldı. Korkunun bu kadar büyük olmasında Meksika’da eylül ayında yaşanan ve 465 kişinin ölümüne neden olan depremlerin de payı vardı.

    BAKANIN HELİKOPTERi DÜŞTÜ

    7.2 yıkamadı korkuttu... Bakanın helikopteri düştü

    Deprem bölgesine giden İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ve Oaxaca  Eyalet Valisi Alejandro İsmail Murat’ı taşıyan helikopter, inişi sırasında kenarda park halindeki araçların üzerine düştü. Pilotun kontrolü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazadan Bakan Navarrete ve Vali Murat sağ çıkarken, 12 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede öldü, 15 kişi de yaralandı. 

     

    Etiketler: gazetehaberleri
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