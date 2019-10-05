69 milyona Banksy tablosu
İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin parlamentodaki milletvekillerini ‘şempanze’ olarak tasvir ettiği ‘Devolved Parliament’ isimli tablosu, başkent Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık arttırmada tam 9.9 milyon sterline (69 milyon 286 bin TL) satıldı.
Yaklaşık 4 metre boyundaki tuvalin iki milyon sterlin civarında bir fiyatla alıcı bulması bekleniyordu. Tablonun rekor satışının ülkenin Brexit açmazında gerçekleşmesi dikkatleri çekse de eser, 10 yıl önce resmedilmişti.
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