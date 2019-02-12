68 milyon TL’yi çıtır çıtır yedi
İngiltere’de 2002 yılındaki lotoda 10 milyon sterlinlik (68 milyon 146 bin TL) büyük ikramiyeyi kazanan 35 yaşındaki Michael Carroll, parasını hesapsızca savurunca yine ‘çulsuz’ kaldı.
Tam 10 milyon sterlini bitirdiği için şu anda İskoçya’da saati 10 sterline (68 TL) odunculuk yaparak geçinen Carrol, “İngiltere’nin en şanslı adamı” olarak tanınıyordu. Carrol’un ikramiye parasını yabancı uyruklu kadınlarla uyuşturucu partilerinde ve kumarda harcadığı biliniyor. Büyük ikramiyeyi 19 yaşındayken kazanan ve tüm servetini yitirdikten sonra bir süre eski mesleği çöpçülüğe dönen Michael Carroll, “Tüm ikramiyeyi 10 senede tükettim. Şu an ne evim ne arabam var. Haydan gelen huya gider” dedi.
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