66 senatörden Erdoğan’a mektup
ABD Senatosu’nun 66 üyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektupta, terör örgütleri FETÖ ve PKK’yla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye’de tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson’un serbest kalmasını istediler.
Brunson’un memleketi Kuzey Carolina’dan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Demokrat Jeanne Shaheen’in hazırladığı mektupta, Senato’nun ABD ve Türk kanun koyucular arasında işbirliğinin desteklendiği belirtildi.
Mektupta AK Parti Hükümeti’nin darbe girişimcilerine yönelik uygulamalarının Türkiye’nin kendi hukuk ve demokratik geleneklerinin ötesine geçtiği iddia edilerek bundan derin rahatsızlık duyulduğu belirtildi.
Mektuba Başkan Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nden 43 ve Demokrat Parti’den 23 Senatör destek verdi. A
BD Senatosu’nda 100 senatör bulunuyor. Senato Bütçe Tahsisat Komisyonu’nda yer alan Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ayrıca yaptıkları açıklamada Brunson’un tutuklanması dolayısıyla yeni harcama döneminde Türk yetkililer için yaptırım isteyeceklerini belirttiler.
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