600 polisle kartel baskını
Meksika’nın başkenti Meksiko’nun bir gecekondu mahallesinde yüzlerce polis ve deniz piyade birlikleri tarafından düzenlenen baskınlarda yaklaşık 2.5 ton uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine 600’den fazla polis ve 147 piyadenin, Morelos Mahallesi’ndeki üç binaya baskın düzenlediğini belirtti. Yetkililer, baskında uyuşturucunun yanı sıra 20 silah, 5 el bombası, 1 el bombası atıcısı gibi mühimmatlar, 2 metamfetamin laboratuvarı ve 2 tünel bulunduğunu bildirdi. Operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin “Tepito Birliği” adlı uyuşturucu kartelinin üyesi olduğu ileri sürüldü.
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