‘60 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı’
Yunanistan’da geçen 8 ay içinde 60 Türkiye vatandaşının göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalandığı açıklandı.
Mülteci Politikası’ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, parlamentoda bir soru önergesine verdiği cevapta, “Son 8 ayda Yunanistan çapında insan kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 60’a ulaştı ” dedi. Yunan Sahil Güvenlik kaynakları ise “Daha önce, mülteci ve göçmenleri Ege’de Yunan karasularına girdikten sonra teknelerde terk eden kaçakçılar, artık bir süredir Yunan sahillerine kadar yaklaşıyorlar” iddiasında bulundu. Resmi rakamlara göre, ekim ayında Midilli’ye 3474, Sakız’a (Hios) 1820 ve Sisam’a (Samos) 1556 olmak üzere Ege adalarına 6868 yeni mülteci ve göçmen geldi. Adalardaki mülteci ve göçmen sayısı 30 bin civarında. Bu arada, İstanköy (Kos) adası sakinleri, Meis (Kastellorizo) adasından 60 göçmeni taşıyan geminin limana yanaşmasını engelledi. Gemi, yaklaşık 4500 mülteci ve göçmenin bulunduğu İstanköy adasının sakinlerinin saatler süren eylemi üzerine rotasını Atina’ya çevirdi. m
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