6 yaşındaki kız çocuğundan Trump'a silah karşıtı mektup

Anaokulundan arkadaşı olan ve evlenme hayali kurduğu Jacob’un silahlı saldırıda öldüğünü belirten Ava Olsen, çocukların silahlardan korunması için yardım istedi.

2016 yılının eylül ayında Townwille kentinde bir anaokulunu basan 14 yaşındaki bir saldırgan, silahlı saldırıda üç kişiyi öldürmüştü. Jacop Hall da kurbanlardan biriydi.

'ÇOCUKLARI SİLAHLARDAN KORUYUN'

Ava, Trump’a yazdığı mektupta olayı şu sözlerle aktardı: “Tüm olup biteni duydum ve gördüm, çok korkmuştum. En iyi arkadaşım Jacob vuruldu ve hayatını kaybetti. Bu durum beni çok üzdü. Onu seviyordum ve ileride onunla evlenecektim. Silahlardan nefret ediyorum. Hayatımı mahvetti ve benden en iyi arkadaşımı çaldı. Lütfen, çocukları silahlardan koruyun.”

Trump’ın Ava’ya yanıtı geçen Noel’den hemen sonra geldi. Mektubun sol köşesinde ‘Beyaz Saray’ amblemi dikkat çekiyordu. ‘Sevgili Ava’ diye başlayan mektup “Hikayeni benimle paylaşman çok cesur bir davranış. Bayan Trump ve ben, arkadaşın Jacob’u kaybetmiş olduğunu duyduğumuza çok üzüldük” diye devam ediyordu.

Okulların çocukların eğitim gördüğü, arkadaşlarıyla büyüdüğü yerler olduğunu belirten Trump, Amerikalı çocukların güvenli yerlerde büyümesinin hedeflerinden biri olduğunu da kaydetti.