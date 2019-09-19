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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
19.09.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

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6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

Rusya’da 6 yaşındaki bir çocuk evde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin cesediyle tam 5 gün boyunca yaşadı.

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin Yanaul kentinde bir anne 6 yaşındaki çocuğu yanındayken evde kalp krizi geçirdi.

O an kimseden yardım isteyemeyen kadın, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kadının ölmesinin ardından çocuk evde tek başına günlerce aç ve susuz kaldı. Çocuğun anaokulu öğretmenleri ise okula gitmemesi üzerine şüphelendi.

Eve giden öğretmenler kapıya ulaştıklarında evden koku geldiğini fark edip polis çağırdı.

Polisler kapıyı kırıp içeri girince annenin cesedinin başında oturan oğlunu gördü.

Olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun tedavisine önce Yanaul’da bulunan bir hastanede başlanırken, çocuğun sonrasında Ufa şehrinde bulunan bir hastaneye sevk edildiği ve rehabilitasyon merkezinde kontrol altında tutulacağı açıklandı.

Kadın ile eşinin daha önce ayrıldığı, kadının oğluyla 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede yaşadığı öğrenildi.

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