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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6 saat oyun ölüm getirdi

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6 saat oyun ölüm getirdi

Hindistan’da 16 yaşındaki bir çocuğun aralıksız altı saat boyunca son dönemin popüler oyunu ‘PUBG’ oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hİndİstan’ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki Furkan Kureyşi adlı çocuk, evinde öğle yemeğinden sonra cep telefonunda son dönemin popüler oyunu PUBG oynamaya başladı. 6 saat boyunca ara vermeden oyuna devam eden Furkan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ NEDENİ YÜKSEK ADRENALİN

Kureyşi’ye hastanede ilk müdahaleyi yapan doktor, “Geldiğinde nabzı yoktu. Oyunun heyecanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum” dedi.

Kureyşi’nin babası “Furkan öğle yemeğinden hemen sonra oyunu oynamaya başladı ve 6 saat devam etti. Çöküp kalmadan önce çok sinirlenmişti ve diğer oyunculara bağırıyordu” diye konuştu. Furkan’ın ağabeyi de kardeşinin oyuna bağımlı olduğunu, günde yaklaşık 18 saat PUBG oynadığını anlattı ve kardeşinin ölümünden sonra oyunu telefonundan sildiğini söyledi.

ŞİDDETLİ BOYUN AĞRISIYLA ÖLDÜ

Hindistan’da daha önce 45 gün boyunca sürekli PUBG oynayan 20 yaşındaki bir genç de şiddetli boyun ağrıları çektiğini söylemesinin ardından hayatını kaybetmişti. Maharashtra eyaletinde de iki genç, tren raylarının kenarında PUBG oynarlarken tren çarpması sonucu ölmüşlerdi.

 

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