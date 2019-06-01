6 saat oyun ölüm getirdi
Hindistan’da 16 yaşındaki bir çocuğun aralıksız altı saat boyunca son dönemin popüler oyunu ‘PUBG’ oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Hİndİstan’ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki Furkan Kureyşi adlı çocuk, evinde öğle yemeğinden sonra cep telefonunda son dönemin popüler oyunu PUBG oynamaya başladı. 6 saat boyunca ara vermeden oyuna devam eden Furkan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ NEDENİ YÜKSEK ADRENALİN
Kureyşi’ye hastanede ilk müdahaleyi yapan doktor, “Geldiğinde nabzı yoktu. Oyunun heyecanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum” dedi.
Kureyşi’nin babası “Furkan öğle yemeğinden hemen sonra oyunu oynamaya başladı ve 6 saat devam etti. Çöküp kalmadan önce çok sinirlenmişti ve diğer oyunculara bağırıyordu” diye konuştu. Furkan’ın ağabeyi de kardeşinin oyuna bağımlı olduğunu, günde yaklaşık 18 saat PUBG oynadığını anlattı ve kardeşinin ölümünden sonra oyunu telefonundan sildiğini söyledi.
ŞİDDETLİ BOYUN AĞRISIYLA ÖLDÜ
Hindistan’da daha önce 45 gün boyunca sürekli PUBG oynayan 20 yaşındaki bir genç de şiddetli boyun ağrıları çektiğini söylemesinin ardından hayatını kaybetmişti. Maharashtra eyaletinde de iki genç, tren raylarının kenarında PUBG oynarlarken tren çarpması sonucu ölmüşlerdi.
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