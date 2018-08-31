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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
31.08.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

6 kız çocuğuna tecavüz edip, dördünü öldüren mahkum ailelere mektup yazdı

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6 kız çocuğuna tecavüz edip, dördünü öldüren mahkum ailelere mektup yazdı

Belçika'da, altı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmek ve dördünü öldürmekten hüküm giyen bir mahkumun çocukların ailelerine mektup yazarak "Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım" demesi öfke yarattı.

1996'dan beri hapiste olan Marc Dutroux, yıllardır erken tahliye peşinde.

Çocukların aileleri, kendileriyle "alay edildiğini" söyleyerek Dutroux'nun teklifini reddetti.

TECAVÜZDEN HAPSE GİRDİ, 3 YIL SONRA SERBEST KALDI

Şimdi 61 yaşında olan Dutroux, 1986'da karısı Michelle Martin'le birlikte çocuk kaçırma ve tecavüz suçlarından gözaltına alındı. 1989'da hapse giren Dutroux, üç yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

Dutroux, 1995 ve 1996'da altı kız çocuğunu kaçırdı. An Marchal ve Eefje Lambrecks adlı çocukları öldürdü. İkisi de sekiz yaşında olan Julie Lejeune ve Melissa Russo da tutuldukları evin bodrumunda açlıktan öldü.

12 ve 14 yaşındaki iki çocuk ise kurtuldu. Bu çocuklardan biri olan Sabine Dardenne, mahkemede Dutroux'ya "Beni neden öldürmedin?" diye sordu.

Duruşmada Dutroux, üyeleri arasında tanınmış isimlerin de olduğu bir pedofil çetesine mensup olduğunu söyledi. Dava sırasında polisin olayı ört-bas etmeye çalıştığı iddiaları gündeme geldi.

Duruşmada polisin silahını alıp kaçmaya çalıştı

1998'deki duruşma sırasında, Dutroux'un bir polis memurunun silahını kaparak salondan kaçmaya çalışması üzerine bazı bakanlar istifa etti.

Dutroux'un eski karısı 2012'de hapisten çıktı.

Marc Dutroux'un avukatı aracılığıyla gönderdiği mektuplar, dün çocukların ailelerine ulaştırıldı.

'ONU TANRI'YA HAVALE EDİYORUM'

Julie Lejeune'nin babasının Facebook'ta paylaştığı mektupta Dutroux, "Amacım yaralarınızı yeniden açmak değil. Aksine yaralarınızın iyileşmesine mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım" dedi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Dutroux'un erken tahliyeden yararlanabilmesi için beş şartı yerine getirmesi gerekiyor ve bunlardan üçü kurbanların ailelerine bağlı.

Eefje'nin babası Jean Lambrecks, mektubu "Çok zamanı ve az müşterisi olan bir avukatın şovu" olarak nitelerken An'in babası Paul Marchal, "23 yıldan sonra artık bu maskaralığa son verilmeli" dedi.

Dutroux'un mektup yazacağı haberini kızının cenazesinin yıldönümünde öğrendiğini belirten Jean-Denis Lejeune da, kendilerine duygusal işkence yapıldığını söyledi.

Melissa'nı babası Gino Russo ise Dutroux'yu affetmesinin mümkün olmadığını belirterek "Onu Tanrı'ya havale ediyorum" dedi.

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