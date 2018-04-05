6 bin lira maaş 14 bin lira da ek mesai alan şoför ortaya çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya Haberleri6 bin lira maaş 14 bin lira da ek mesai alan şoför ortaya çıktı
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Dünya
05.04.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

6 bin lira maaş 14 bin lira da ek mesai alan şoför ortaya çıktı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
6 bin lira maaş 14 bin lira da ek mesai alan şoför ortaya çıktı

KKTC Elektrik Dairesi’nde, 6 bin lira maaşın yanı sıra 2 yıl boyunca da her ay 14 bin lira (toplam 336 bin lira) ek mesai aldığı iddia edilen makam şoförü ortaya çıktı.

Eski Elektrik Dairesi Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın makam şoförü Hüseyin İnce, “2 yıl boyunca aldığım ek mesai, ayda ortalama 2770 lira, toplam 66 bin 500 liradır. Yargısız infaz yapılıyor” diye kendini savunurken, Başbakanlık Denetleme Kurulu, makam şoförü başta olmak üzere kurumdaki fazla mesailer hakkında inceleme başlattı.

Makam şoförüne maaş artı ek mesaiyle birlikte aylık 20 bin lira ödenek, KKTC medyasının birinci gündem maddesi. Birçok gazete, haberi birinci sayfalarından verirken, fazla mesaileri onaylayan kişinin elektrik dairesinin geçen ay görevinden ayrılan Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, makam şoförünün ise Hüseyin İnce olduğu ortaya çıktı.

6 bin lira maaş 14 bin lira da ek mesai alan şoför ortaya çıktı


 ARIZALARA DA GİTMİŞ…

Halen Elektrik Dairesi Koordinasyon Başkanlığı’nı yürüten eski Genel Müdür Erdoğan, makam şoförüne 2 yıl boyunca ayda ortalama 14 bin lira fazla mesai ödediği haberlerine tepki gösterdi ve “Müdürün makam şoförü olması zaruridir. 2 yılda verilen ek mesai ise söylendiği gibi 336 bin lira değil, 64 bin 500 lira. Bu fazla mesai, mesai dışında şoförlük ve benimle birlikte arızaları gidermek için çalışmasından kaynaklanıyor” dedi.

6 bin lira maaş 14 bin lira da ek mesai alan şoför ortaya çıktı

Elektrik Dairesi Genel Müdürü Gürcan Erdoğan
 
ŞOFÖR EMEKLİLİK İSTEDİ
Emeklilik başvurusunda bulunan makam şoförü Hüseyin İnce de benzer cümleler kullandı. “Medyada yargısız infaz yapılıyor. Aldığım fazla mesai toplam 66 bin 500 lira, aylık ortalama 2770 lira” dedi.
Elektrik dairesindeki fazla mesailer, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun da konusu oldu. Denetleme Kurulu, elektrik dairesinden tüm personelin fazla mesaileriyle ilgili belgeleri alarak inceleme başlattı. Hazırlanacak rapor, Başbakan Tufan Erhürman’a verilecek.
 
MALİYE BAKANI: EK MESAİLER İKİNCİ İŞ OLDU
KKTC kamusundaki fazla mesailer, ülkenin en büyük mali sorunlarından biri. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2018 bütçesi Meclis’te onaylanırken yaptığı konuşmada, başarısız oldukları tek konunun sürekli artan fazla mesailer olduğunu belirterek, “Devamlı surette artan ve adeta ikinci bir iş olarak karşımızda duran ve 2017 yılında ise 120 milyon liraya ulaşan ek mesai ödemeleri kamu maliyesi açısından sürdürülebilir değil. Bu sorun, hükümetimiz tarafından sorgulanmalı” dedi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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