55 yıl sonra vurulduğu yere defnedildi
KIBRIS’ta Rumların Türklere saldırılara başladığı 1963 yılında başkent Lefkoşa’nın Türk mahallesi Küçükkaymaklı’yı savunurken Rumların katlettiği, Kıbrıs mücadele tarihinin kahramanlarından Hüseyin Ruso, 55 yıl sonra vurulduğu yere gömüldü.
Devlet erkanının tam kadro katıldığı cenaze töreninde 86 yaşındaki abla Meryem Ruso Paralik, “Allah bana bu uzun ömrü kardeşimin toprağını görmem için verdi. Hüseyinimin toprağını gördüm. Ne mutlu bana...” dedi.
Lefkoşa’da öğretmenlik yapan 1935 doğumlu Hüseyin Ruso aynı zamanda başarılı bir futbolcuydu. Rumların saldırılara başladığı 21 Aralık 1963’te, 28 yaşındayken Küçükkaymaklı bölgesinin savunmasında yer aldı. 3 gün sonra Rumlarla girdiği silahlı çatışmada şehit oldu. Rumlar çatışmalardan sonra Ruso’yu toplu mezara gömdü. 1974 sonrasında Ruso’nun da içinde bulunduğu Türk şehitler, Lefkoşa’da Tekke cami bahçesindeki şehitliğe gömüldü ancak, üzerinde başka bir şehidin adı yazıyordu. Ailesi mezarların tekrar açılıp DNA testi yapılıncaya kadar Hüseyin Ruso’yu kayıp zannetti.
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