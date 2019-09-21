51. Bölge baskınından son dakika gelişmesi: Tutuklamalar var!
Amerika'nın Nevada eyaletinde bulunan, 51. Bölge olarak adlandırılan askeri üs için baskın planı yapan yaklaşık 2 milyon kişi, sosyal medya üzerinden örgütlenmiş ve üssün önünde toplanmıştı. İçeride uzaylılar ile ilgili gizli çalışmalar yürütüldüğünü ve gerçeklerin halk ile paylaşılmasını düşünen birçok kişi, 51. Bölge baskını ile içeriye gireceklerini duyurmuşlardı. 51. Bölge baskınından gelen son bilgilere göre bölgeye girmeye çalışan 5 kişi tutuklandı.
ABD askeri kuvvetlerine ait olan ve uzaylılarla ilgili gizli çalışmaların yapıldığı düşünülen 51. Bölge için baskın planlayan binlerce kişi, bölgenin önünde toplandı. Sosyal medya üzerinden 2 milyona yakın kişinin katılım onayı verdiği organizasyona 5 bin civarında kişinin dahil olduğunu ifade eden yetkililer, 51. Bölge baskınının UFO temalı festivale dönüştüğünü aktardı.
51. Bölgede şu ana kadar olağanüstü bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden bölge polisleri, 3 kişinin alana izinsiz girmeye çalıştığı, bir kişinin aşırı alkol dolayısıyla bölgede problem yarattığı, bir kişinin ise üs bölgesinin girişine idrarını yapmaya çalıştığı için tutuklandığını duyurdu.
51. Bölge önünde toplanan kişilerin attıkları "E.T'ye özgürlük" benzeri sloganlar ise dikkat çekti.
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