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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.09.2019 - 18:05, Son Güncelleme:

500 kilogramlık uçak bombası bulundu... Şehrin yarısı boşaltılabilir!

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500 kilogramlık uçak bombası bulundu... Şehrin yarısı boşaltılabilir!

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen bombanın, imha edilmek üzere şehir dışına taşınması için 2 kilometrelik alan tahliye edilecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 500 kilogram ağırlığında uçak bombası bulundu.

500 kilogramlık uçak bombası bulundu... Şehrin yarısı boşaltılabilir

Bosna Hersek Radyo ve Televizyon Kurumu binasının arkasındaki inşaat alanında tesadüfen rastlanan uçak bombası nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi (FUCZ) Başkanı Fahrudin Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imha işlemleri için uçak bombasının pim tespitinin yapılacağını aktararak, duruma göre yerinde ya da şehir dışına taşınarak imha edileceğini ifade etti.

500 kilogramlık uçak bombası bulundu... Şehrin yarısı boşaltılabilir

Solak, pimin bombanın taşınmasına engel olacak türde olması durumunda şehrin neredeyse yarısını tahliye etmek zorunda kalabileceklerini belirterek, uzmanlar tarafından yapılacak imha işlemi sırasında bombanın etrafındaki 2 kilometrelik bir alanın boşaltılması gerektiğini anımsattı.

500 kilogramlık uçak bombası bulundu... Şehrin yarısı boşaltılabilir

İngiltere yapımı olan uçak bombasının, 1944 yılında Saraybosna'ya atıldığı tahmin ediliyor.

Aynı bölgede 2013'te de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 227 kilogram ağırlığında başka bir uçak bombası bulunmuş ve imha edilmişti. Saraybosna'nın Boljakov Potok semtinde de 2014'te yine 500 kilogramlık bir uçak bombası bulunmuş ve bomba şehir dışına götürülerek etkisiz hale getirilmişti.

500 kilogramlık uçak bombası bulundu... Şehrin yarısı boşaltılabilir

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