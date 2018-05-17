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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.05.2018 - 01:53, Son Güncelleme:

50 kişi ölmüştü... Devlet başkanı muhaliflerle bir araya geldi

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50 kişi ölmüştü... Devlet başkanı muhaliflerle bir araya geldi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan ve yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından Devlet Başkanı Daniel Ortega muhalif gruplarla bir araya geldi.

Katolik Kilise aracılığıyla, başkent Managua yakınlarında düzenlenen resmi görüşmeye Ortega, devlet başkanı yardımcısı olan eşi Rosario Murillo ile katıldı.

Muhaliflerin "Katil! Katil!" sloganları attığı buluşmada, öğrenci temsilcisi Lester Aleman, diyalog konusundaki ciddiyetini göstermesi için Daniel Ortega'dan polis önlemlerini kaldırmasını istedi.

Ortega ise polisin protestoları bastırmadığını ancak kaosu önlediğini belirterek, polise, protestolar sırasında ateş etmeme talimatı verildiğinin de altını çizdi.

Üniversite öğrencileri, iş grupları ve sendikalar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı buluşmada bazı muhalif katılımcılar, Ortega'dan görevi bırakmasını istedi.

Devlet Başkanı Ortega ayrıca, protestoların Nikaragua'nın ekonomik istikrarını tehlikeye attığı konusunda da uyarıda bulundu.

Programa katılan temsilcilerden Azalea Solis, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu görüşme, kurbanlar için adalet istemek ve Daniel Ortega'nın görevden ayrılmasını talep etmek için yapıldı. Zira Ortega'nın artık bu ülkeyi yönetecek kapasitesi yok." diye konuştu.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve iktidardaki sosyalist Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi FSLN hükümetinin istifasını talep ediyor.
Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.

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