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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘5 yıl sonra ilk görüntü'

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‘5 yıl sonra ilk görüntü'

Terör örgütü DEAŞ, beş yıl içerisinde ilk kez, Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu öne sürülen bir video yayınladı. Örgüte ait El Furkan medya grubu tarafından aktarılan ve radikal dinci terör örgütlerinin faaliyetlerini takip eden ABD merkezli SITE Intelligence Group şirketince paylaşılan 18 dakikalık videoda, Bağdadi olduğu iddia edilen bir şahıs, bir odanın içinde yerde otururken, yanı başında saldırı tüfeğiyle, sakince takipçilerine hitap ederken görülüyor.

Irak’ın Musul kentindeki El Nuri Camii’nden Suriye ve Irak topraklarını kapsayan sözde ‘halifeliğini’ ilan ettiği Haziran 2014’ten bu yana ilk kez ‘yüzünü gösterdiği’ öne sürülen Bağdadi, terör örgütünün toprak kaybını kabul ederken, DEAŞ’ın “Batı ve müttefikleriyle savaşının bitmekten çok uzak olduğunu” söylüyor. DEAŞ’ın Nisan ayında çekildiğini savunduğu videoya göre; Bağdadi, Paskalya Yortusu’nda Sri Lanka’da düzenlenen ve 253 kişinin katledildiği terör saldırılarının faillerini kutlarken, Burkina Faso ve Mali’deki terör örgütlerinin bağlılık yeminlerinden bahsediyor.

SUDAN VE CEZAYİR’E DEĞİNDİ

Teyit edilmemiş ses kayıtları ve ölüm haberleriyle ara ara dünya medyasının gündemine gelen Bağdadi, iddiaya göre, “İslam’ın ve halkının, haçlılar ve halkıyla savaşı uzun bir savaştır ve Baguz savaşı sona erdi; bu, haçlı milletinin İslam milletine karşı gaddarlığını ve vahşiliğini açığa çıkardı. Bu aynı zamanda İslam milletinin cesaret, metanet ve sebatını açığa çıkardı” ifadelerini kullanıyor. Sudan ve Cezayir’deki protesto gösterilerine de değindiği belirtilen Bağdadi, cihadın tiranlara karşı tek çözüm yolu olduğunu savunuyor.

DEAŞ’A BÜYÜK DARBE

Terör örgütü DEAŞ en güçlü olduğu dönemde Irak ve Suriye’de 88 bin kilometrekarelik alanı kontrol ediyordu. 2016 itibarıyla gerilemeye başlayan DEAŞ, sonraki yıl halifelik ilan ettiği Irak’ın Musul kentini kaybetti, ekim ayında ise Suriye’deki fiili başkenti olarak görülen Rakka’dan temizlendi. 2018 boyunca toprak kaybetmeye devam eden terör örgütü, son olarak Suriye’nin doğusundaki Baguz köyüne sıkıştı. Mart 2019’da ise terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG güçlerinin ana omurgasını oluşturduğunu Suriye Demokratik Güçleri, Baguz’un kontrolünü DEAŞ’tan alarak, beş yıllık terör devletini ortadan kaldırdığını ilan etti.

‘5 yıl sonra ilk görüntü

BAĞDADİ KİMDİR?

Ebubekir el Bağdadi’nin 1971’de Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Samarra kentinde doğduğu tahmin ediliyor. 2003’teki ABD işgali sırasında Samarra’daki bir camide vaiz olduğu ifade edilen DEAŞ elebaşının, Saddam Hüseyin döneminde radikal dincilerle bağlantıya geçtiği düşünülüyor. Bazıları ise El Kaide üyelerinin tutuklu bulunduğu ABD’ye ait Kamp Bukka’da kaldığı dört yıl içerisinde radikalleştiğine inanıyor. Bağdadi 2010’da sonraları DEAŞ’a dönüşecek El Kaide’nin Irak’taki lideri olarak ortaya çıktı ve Suriye’de Nusra Cephesi’yle birleşme girişimleri sırasında ön plana geldi.

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