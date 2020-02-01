5 Türk hayatını kaybetti

Fabrikanın ‘ZPO’ adlı profesyonel donanım şirketine ait olduğu bildirildi. Patlamanın nedeni olarak gaz kaçağı ya da boya işleri esnasında kapalı alanda biriken tiner gazı gösterildi. Patlama meydana geldiği sırada, Türk vatandaşı 10 kadar işçinin inşaat alanında olduğu bildirildi. Patlamanın etkisiyle 200 metrekare kapalı alanın çatısı da çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, başta biri kadın üç kişinin cansız bedenine ve iki yaralıya ulaştı. Ancak ilerleyen saatlerde, çöken yapının altında hayatını kaybeden iki işçiye daha ulaşıldı.

3 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Fabrikada incelemelere başlayan soruşturma komitesi, inşaat alanındaki patlama neticesinde tamamı Türk vatandaşı 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 işçinin de ağır yaralı olarak tedavi altına alındığını duyurdu. Başkent Moskova’ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Orlov bölgesindeki iş kazasıyla ilgili soruşturma açıldı. Bölge Soruşturma Komitesi Başkanı Yuriy Dorofeyev, soruşturmanın çalışma alanında yeterli güvenlik önlemleri alınmamış olması üzerine derinleştirileceğini söyledi. 80 kişilik personelin içinde yer alan Türk işçilerin, resmi davetle Rusya’ya çalışmaya geldikleri belirtildi. Kazada ölen Türk işçilerin adı açıklanmadı.