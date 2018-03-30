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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.03.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

5 noktada kritik gelişme

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5 noktada kritik gelişme

Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, terör örgütüyle askeri işbirliği de yürütüyor. YPG-PKK işgalindeki Kuzey Suriye'de 5 noktada Fransız askeri unsuru bulunuyor.

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste varlık gösteriyor. Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa savunma bakanlığına dayandırdığı haberinde, Fransız Özel Kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını bildirmişti.

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklara göre, söz konusu tarihten bu yana Fransız Özel Kuvvetlerine mensup 70'den fazla asker DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında üslü. ABD ordusu, Harab Işk'da askeri hava üssü inşa ederken, yakınındaki çimento fabrikasını da alanına katmıştı. Üs, koalisyon adı altında faaliyet gösteren ABD askerlerinin kontrolünde. Üssün bir kısmında da Fransız askerleri barınıyor.

Fransa'nın Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gösteriyor.

Terör örgütüyle işbirliği yapan Fransa Özel Kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriyor. Yerel kaynaklar, son üç gündür söz konusu unsurların Irak'tan Suriye'ye giriş çıkışlarının arttığına dikkati çekti.

5 noktada kritik gelişme

FRANSA'NIN DESTEĞİNE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vaat ederek Menbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sert tepki göstererek, "Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır" ifadelerini kullanmıştı.

LAFARGE'IN FABRİKASI

Fransız inşaat şirketi Lafarge, 2010 yılında Suriye'nin kuzeyine bir çimento fabrikası açmıştı. Şirketin iç savaşın ikinci yılından itibaren, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla 1,5 yıl süreyle terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

Daha sonra DEAŞ'ın ele geçirerek işlettiği fabrikayı ABD destekli YPG/PKK ele geçirmiş ve üs olarak kullanmaya başlamıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (30.03.2018)-2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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