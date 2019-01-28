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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf:Depo Photos
28.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

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5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

5 günlük makarna yediği tespit edilen 20 yaşındaki genç, yatağında ölü bulunmuştu. Yıllar sonra neticelendirilen rapora göre ölümüne bir bakterinin sebep olduğu tespit edildi.

A.J (20), Mutfak tezgahında bırakılan 5 günlük makarnayı yedi. Genç adam kısa süre sonra hastalandığını fark etti ve çok geçmeden yatağında ölü bulundu.

Genç adam, spora gitmeden önce tezgahtaki makarnayı alıp mikrodalga fırında ısıtarak yedi. Yaklaşık yarım saat sonra, eve karın ağrısı ve baş ağrısı şikayetiyle geldi. Birkaç kez kusan AJ, gece yarısına doğru yatağına geçti. Olaydan kısa süre sonra AJ'nin cansız bedeni ebeveyni tarafından bulundu.

Yediklerinden zehirlenen gencin ölümüne, "bacillus cereus" adlı bakterin neden olduğu bildirildi. Bu bakteri genellikle toprak, su ve sütte bulunuyor. Bacillus cereus’un üretmiş olduğu toksin maddenin neden olduğu hastalık belirtileri ilgili gıdanın tüketilmesinden 30 dakika - 18 saat sonra ortaya çıkmakta.

AJ, kendi kendini sıradan bir gıda zehirlenmesine yakalnmış biri gibi tedavi etmeye çalıştı; su içerek vucudundaki toksinleri atmayı denedi. Fakat bu zehirlenme türü oldukça farklıydı ve 20 yaşındaki gencin ciğerleri çoktan iflas etmişti.

2008 yılında hayatını kaybeden AJ'nin raporları tamamlandı. Amerikan Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Kurumunun hazırladığı rapora göre, AJ yediği 5 günlük makarna sebebiyle öldü. Zehirlenmeye sebep olan bakterinin de "bacillus cereus" olduğu bildirildi.

Dr Bernard, bu durumu kendi sosyal medya kanalından da duyurarak, "Bir çok insan 1 veya 2 gün önceden kalma makarna vb yiyecekleri tüketiyor. Çoğuna bir şey olmuyor fakat yiyecekleri dışarıda bir kaç saatten fazla tutmayın. Çünkü bu durumda yiyecekler bozulur." dedi.

 

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