Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,
5 gizli buluşma
İNGİLİZ The Mirror gazetesine konuşan Brad Pitt ve Jennifer Aniston’a yakın bir kaynak, iki ismin son süreçte gizlice 5 kez görüştüğünü iddia etti.
İddiaya göre, eskiden evli olan ikili Noel tatilinde Aniston’un Bel Air malikânesinde bir aradaydı. The Sun gazetesine konuşan Amber Kelleher Andrews isimli ‘ilişki yorumcusu’ ise Pitt ve Aniston’un yeniden bir araya geleceğini öne sürdü. Andrews’e göre, Brad Pitt, Aniston’un değerini anladı.
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