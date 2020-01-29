5 gizli buluşma

İddiaya göre, eskiden evli olan ikili Noel tatilinde Aniston’un Bel Air malikânesinde bir aradaydı. The Sun gazetesine konuşan Amber Kelleher Andrews isimli ‘ilişki yorumcusu’ ise Pitt ve Aniston’un yeniden bir araya geleceğini öne sürdü. Andrews’e göre, Brad Pitt, Aniston’un değerini anladı.