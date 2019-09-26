5.8 yolu yardı
Pakistan’ın doğusunda önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 37 kişi öldü, 700’den fazla kişi de yaralandı.
Depremin merkez üssü Azad Cammu ve Keşmir’in Yeni Mirpur kentinin 1 km güneydoğusu olarak bildirildi. Deprem sonucu çöken yollarda dev yarıklar oluşurken, birçok ev ve bina zarar gördü. Havanın kararması ve yolların kullanılamaz hale gelmesinin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Deprem, başkent İslamabad’da da hissedilirken bu bölgede herhangi bir zarar meydana gelmedi. Azad Cammu ve Keşmir’de 2005’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 80 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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