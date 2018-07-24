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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İlker SEZER / hurriyet.com.tr
24.07.2018 - 08:19, Son Güncelleme:

'Guantanamo' mahkûmu 4'üncü denemesinde sahte pasaportla Türkiye'ye kaçtı

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
'Guantanamo' mahkûmu 4'üncü denemesinde sahte pasaportla Türkiye'ye kaçtı

Uruguay'da yaşayan eski Guantanamo mahkûmu Cihat Diyab'ın geçen ay ailesinin de yaşadığı Türkiye'ye sahte pasaport kullanarak kaçtığı ortaya çıktı. Türkiye'ye vardıktan sonra sahte pasaportu nedeniyle sorgulanan Diyab'ın sorgusunun ardından sınırdışı edildiği ifade edildi. Uruguay basını, ülkedeki en sorunlu 'Guantanamo' mahkûmu olarak gösterilen Diyab'ın Uruguay pasaportunu kullanamadığını, bunun nedeninin ise daha önce Türkiye'ye gidiş başvurularının reddedilmesi olduğunu yazdı.

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde kurduğu hapishanede 12 yıl geçiren ve daha sonra Guantanamo'yu kapatma çabaları nedeniyle Uruguay'a gönderilen Suriyeli Cihat Diyab daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçmaya çalışmıştı.

ÖNCE BREZİLYA'YA GİTTİ

47 yaşındaki adamın Uruguay'da önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine gittiği, buradan da sahte Fas pasaportu ile Türkiye'ye uçtuğu ortaya çıktı. Sao Paola'dan Türkiye'ye uçmayı başaran Diyab, daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçarak ailesiyle görüşmeye çalışmıştı. 3 oğlu ve torunlarının Türkiye'de yaşadığı belirtilen Diyab'a 12 sene kaldığı Guantanamo'da herhangi bir suçlama yöneltilmemiş, Diyab hiçbir davaya çıkarılmamıştı.

Guantanamo mahkûmu 4üncü denemesinde sahte pasaportla Türkiyeye kaçtı

68 GÜNLÜK ÖLÜM ORUCUNA GİRMİŞTİ

Daha önce ailesiyle bir araya gelmek ve Uruguay'dan bir Arap ülkesine gönderilmek için 68 gün boyunca ölüm orucuna giren Diyab'ın talepleri Uruguaylı yetkililer tarafından kabul edilmemişti. Lübnan doğumlu adam, 2002 yılında ABD'nin Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlediği operasyonla gözaltına alınmış ve Guantanamo'ya gönderilmişti.

Diyab'ın eşi Yusra el Huseyin'in kocasının hapishaneden salınması için uluslararası insan hakları kuruluşlarında lobi çalışmalarında bulunduğu biliniyor.

Guantanamo mahkûmu 4üncü denemesinde sahte pasaportla Türkiyeye kaçtı

Ölüm orucu esnasında Diyab..

URUGUAY 'DAHA FAZLA KABUL ETMEYECEĞİNİ' AÇIKLAMIŞTI

Uruguay, ABD eski başkanı Barack Obama'nın görev süresi dolmadan Guantanamo'daki hapishaneyi kapatmak istemesi nedeniyle 2014 yılında 6 mahkûma siyasi sığınma vermeyi kabul etmişti. Uruguay, hâlihazırda ülkeye kabul edilen mahkûmların ülkeye entegrasyonlarında zorluklar yaşandığını öne sürerek, daha fazla mahkûmun kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

HAKKINDA DAVA BULUNUYOR

Uruguay basınının, 6 mahkûm arasındaki en sorunlu kişi olarak resmettiği Cihat Diyab'ın Uruguay'da bir dava süreci bulunuyor. İki sene önce tanıştığı ve kısa süre içinde sıkı dostluk kurduğu Filistinli Ömer Hader Attalla ile ortak bir iş kumaya karar veren Diyab, Attalla'dan aldığı 35 bin doları geri ödememekle suçlanıyor. Ocak 2018'de başlayan dava henüz sonuçlanmadı ancak Diyab'ın Uruguay'dan hakkındaki söz konusu dava nedeniyle kaçmış olmak ihtimali oldukça zayıf...

1990'larda Esad rejimine karşı eylemleri nedeniyle hakkında idam cezası bulunduğu ifade edilen Diyab, 2000'de Afganistan'a kaçmıştı.

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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