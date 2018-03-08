44 yıldır üyesi olduğu partiden istifa etti

Le Drian, CNews haber kanalında katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen yıl mayıs ve haziran aylarında yapılan seçimlerde tarihi hezimet yaşayarak yüzde 6 oy alan iktidar partisi PS döneminde Savunma Bakanı olan Le Drian, parti yöneticilerinin, yeni hükümette yer alan bakanların sosyalist olmadıkları yönündeki açıklamalarına kızdığı için istifa etti.

Almanya’da sosyalistlerin yaklaşık yüzde 70 oy oranıyla Başbakan Angela Merkel’le koalisyonu desteklediğini belirten Le Drian, Fransız Sosyalist Partisinin ise içine kapandığını, hükümeti desteklememekle hata ettiğini söyledi.

Le Drian, “44 yıldır üyesi olduğum Sosyalist Partiden büyük duygu yoğunluğu içinde ayrılıyorum. Aynı zamanda büyük bir gurur, çünkü François Mitterrand, Lionel Jospin ve hâlâ büyük bir dostluk bağım olan François Hollande dönemlerinde mücadeleye katıldım ve 13 zafer kazandım” dedi.

Le Drian, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un zaferiyle sonuçlanan seçimlerden sonra kurulan hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti. Macron’un kurduğu ‘En Marche!’ (Yürüyüş) hareketine katılmayan Le Drian, bu tavrını sürdüreceğini belirtti.