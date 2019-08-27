43. doğum günü tatilinde acı son
43’üncü yaş gününü kutlamak için ailesiyle Mayorka adasına giden Alman işadamı helikopter kazasında yaşamını kaybetti.
Almanya'da “İsartaler Holzhaus” şirketinin sahibi August İnselkammer 43’üncü yaş gününü kutlamak için karısı Christina, 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğuyla İspanya’nın Mayorka adasına uçtu. Pazar günü bir restoranda kutlama yapan aile, öğleden sonra helikopterle ada üzerinde tur atmak istedi. Ancak İnca şehri üzerinde uçarken, helikopter küçük bir uçakla havada çarpıştı. Uçakların enkazı bir yazlığın yakınına düştü. Kazada dört kişilik Alman İnselkammer ailesiyle birlikte helikopterin İtalyan pilotu ve küçük uçaktaki iki İspanyol hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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