'40 milyon takipçisi olan' Hint guru Asaram tecavüzden suçlu bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'40 milyon takipçisi olan' Hint guru Asaram tecavüzden suçlu bulundu
GeriDünya '40 milyon takipçisi olan' Hint guru Asaram tecavüzden suçlu bulundu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
25.04.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

'40 milyon takipçisi olan' Hint guru Asaram tecavüzden suçlu bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'40 milyon takipçisi olan' Hint guru Asaram tecavüzden suçlu bulundu

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde bir mahkeme, dünya çapında 40 milyon takipçisinin olduğunu öne süren bir guruyu tecavüzden suçlu buldu.

Asaram Bapu'nun 2013 yılında Jodhpur kentindeki aşramında 'tedavi etmek' üzere odasına çağırdığı 16 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiği kaydediliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre gurunun destekçilerinin düzenleyeceği olası protesto gösterilerinin şiddet eylemlerine dönüşebileceği gerekçesiyle davanın görüldüğü Jodhpur kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mahkemenin günün ilerleyen saatlerinde cezasını açıklaması bekleniyor. Mağdurun avukatı Utsav Bains, NDTV'ye yaptığı açıklamada, Asaram'a ömür boyu hapis cezası verilmesini beklediğini söyledi.

40 milyon takipçisi olan Hint guru Asaram tecavüzden suçlu bulundu

Bains "Ancak mağdurun ve ailenin yaşadığı travmayı hiçbir ceza telafi edemez" dedi. 77 yaşındaki Asaram, başka bir tecavüz iddiasıyla ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde de yargılanıyor.

Hindistan'da son yıllarda spiritüel öğretilerde bulunan bu tür gurular art arda tecavüz haberleriyle gündeme geliyor.

Ülkedeki bazı gurular, milyonlarca takipçi kazanıyor, vergi ödemeksizin para topluyor ve siyasetçilerle yakın ilişkiler kuruyor.

Hindistan'ın popüler dini liderlerinden Gurmeet Ram Rahim Singh'in geçen yıl tecavüzden suçlu bulunmasının ardından düzenlenen protestolarda çıkan çatışmalarda en az 23 kişi ölmüştü.

GENÇ KIZIN 'DOĞAÜSTÜ RUHANİ GÜÇLERİN ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU' SÖYLENDİ

Asaram, kızlarına tecavüz ettiği iddiasıyla iki takipçisinin suç duyurusunda bulunmasının ardından 2013 yılında tutuklanmıştı.

Polisin açıklamasına göre, aşramlardan birinde aileye kızlarının "doğaüstü ruhani güçlerin etkisi altında olduğu" söylenmiş ve kızlarını guruya göstermeleri tavsiye edilmişti.

Aile Jodphur'a gittikten sonra, Asaram genç kızı "tedavi etme" gerekçesiyle odasına çağırdı. Polise göre, aile dışarıda dua ederken, Asaram ise genç kıza tecavüz etti.

Polis, Asaram'ın genç kızı olanları birisine anlatması halinde ailesini öldürmekle tehdit ettiğini de söylüyor.

Asaram 2002-2004 yılları arasında Gujarat eyaletindeki Surat kentinde başka bir kadına tecavüz etmekten de yargılanıyor.

İki davada tanıklık yapan en az 9 kişi son 5 yılda saldırıya uğradı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti.

Kurbanların aileleri, saldırıların arkasında gurunun ve takipçilerinin olduğunu öne sürüyor, Asaram bu iddiaları reddediyor.

Gurunun, meditasyon ve yoga öğrettiği dünya çapında 400 merkezi bulunuyor.

Asaram'ın internet sitesindeki bilgilere göre dünya çapında 40 milyon takipçisi bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Eğitime kadın eli değiyor, o zihniyet değişiyor…

'40 milyon takipçisi olan' Hint guru Asaram tecavüzden suçlu bulundu

Yunanistan'ın Fransa'dan fırkateyn alacağı iddiaları ortada kaldı

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?