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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
06.09.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

4 yaşındayken tren istasyonunda kaybolmuştu... Yıllar sonra bulundu

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4 yaşındayken tren istasyonunda kaybolmuştu... Yıllar sonra bulundu

Belarus’ta 1999 yılında tren istasyonunda kaybolan 4 yaşındaki Yulia, 20 yıl sonra ailesine kavuştu. Yulia, erkek arkadaşı Ilya tarafından internet üzerinden yapılan araştırma sonucu ailesini bulabildi.

1999 yılında, Belarus’un başkenti Minsk’teki tren istasyonunda babasıyla seyahat eden 4 yaşındaki Yulia, babasının trende uyuyakalması sonrası kayboldu.

Uyandığında kızını bulamayan baba Viktor, polise haber verdi ve 2 gün boyunca annesi Lyudmila ile beraber kızlarını tren istasyonunda aradı. Ancak sonuç alamadı.

4 yaşındayken tren istasyonunda kaybolmuştu... Yıllar sonra bulundu

Belarus polisi, Yulia’nın kaybolmasının hemen ardından harekete geçti. Trenlerde ve istasyonlarda günlerce süren aramalar sonuç vermeyince, Yulia’nın fotoğrafları ile beraber kayıp ilanları Minsk sokaklarının her yanına asıldı, medyada haberler yapıldı, tren istasyonlarının düzenli yolcularına soruldu, ancak aile yine de sonuç alamadı.

Bilinmeyen bir şekilde Minsk’in 885 kilometre doğusunda, Rusya’nın Ryazan bölgesine giden Yulia, başka bir aile tarafından evlatlık olarak alındı. Geçmişini hayal meyal hatırlayan Yulia, tanıştığı erkek arkadaşı Ilya Kryukova’a durumu anlattı. Ilya, internet üzerinde yaptığı basit bir araştırmayla, Yulia’nın Belarus’ta kaybolan küçük kız olabileceğini fark etti.

4 yaşındayken tren istasyonunda kaybolmuştu... Yıllar sonra bulundu

Yapılan DNA testinde, Yulia’nın yüzde 99,9 Viktor ve Lyudmila’nın çocuğu olduğu ortaya çıktı. Kaybolduğunda 4 yaşında olan Yulia, ailesini tekrar gördüğünde 24 yaşındaydı. Polise konuşan anne Lyudmila, “20 yıldır bir umutla yaşıyorduk, umudumuzu asla kaybetmedik ve pes etmedik” ifadelerini kullanırken, erkek arkadaşı Ilya, “Yulia ile Mart ayında tanıştık. Bana kendisinden bahsetti ve yetim olduğunu söyledi. Ben de onun hakkında araştırma yapmaya başladım” dedi.

4 yaşındayken tren istasyonunda kaybolmuştu... Yıllar sonra bulundu

Annesi ve erkek arkadaşının ardından konuşan Yulia, “Beni büyüten ve yetiştiren aileme teşekkür ediyorum. Artık iki ailem var ve ikisi de benim gerçek ailem. Ayrıca, erkek arkadaşıma da minnettarım. Tanrı vardır ve mucizeler gerçekleşir” dedi.

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