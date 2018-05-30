4 yaşındaki oğlunu evde bırakmıştı... Açıklaması şoke etti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri4 yaşındaki oğlunu evde bırakmıştı... Açıklaması şoke etti!
GeriDünya 4 yaşındaki oğlunu evde bırakmıştı... Açıklaması şoke etti!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
30.05.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

4 yaşındaki oğlunu evde bırakmıştı... Açıklaması şoke etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 yaşındaki oğlunu evde bırakmıştı... Açıklaması şoke etti!

Paris'te geçen hafta bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran kahramanın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Çocuğunu evde tek başına bırakan baba, "O gün Pokemon Go oynuyordum ve o yüzden eve gelmem geç oldu" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören Malili bir göçmenin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarılmış ve bu kahramanlık uluslararası kamuoyunda büyük bir ilgi görmüştü. Balkonun dış cephesine tutunan küçük çocuğu kurtaran Mamoudou Gassama bir anda ülkede kahraman ilan edilmiş ve 22 yaşındaki Mali vatandaşına vatandaşlık verilmişti.

Çocuğun evde tek başına olduğunu belirleyen polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. İsmi açıklanmayan çocuğun annesinin şehir dışında olduğu ortaya çıkarken babasının da tam bir sorumsuzluk örneği olduğu açıklandı. Paris’in 18’inci bölgesinde yaşanan olayda evde olmayan 4 yaşındaki çocuğun babasının polise verdiği ifade ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan adamın, “Ben markete ev alışverişi yapmak için çıkmıştım fakat daha sonra yolda yürürken Pokemon Go oynamaya karar verdim. Marketten dönerken eve erken gelmememin sebebi Pokemon Go oyunuydu” ifadesini kullandı.

Fransız savcı Francois Molins açıklamalarda bulundu. Molins, “Baba yaptığından dolayı adeta yıkılmıştı ve aldığı bir kararın ne kadar trajik bir sonuç doğurabileceğini fark ettiği için çok üzgündü” ifadesini kullandı. Fransa’nın çok izlenen TV kanallarından BFM-TV’ye konuşan Molins, çocuğunu evde bırakan ve tehlikeye atan babaının 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceğini dile getirdi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan adamın davasının Eylül ayında görüleceği belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

4 yaşındaki oğlunu evde bırakmıştı... Açıklaması şoke etti!

O ülke Facebook’u bir ay yasaklayacak

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Japonya’da yaşayan Türk’e korkunç polis dayağı