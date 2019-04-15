4 yaşındaki kardeşi tabancayla vurdu
ABD’nin Georgia eyaletinde Millie Drew Kelly (6) ismindeki kız çocuğu, 4 yaşındaki erkek kardeşinin kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.
ABD basınında çıkan haberlerde, küçük kardeşin geçen pazartesi annelerinin arabadan indiği sırada silahı ateşlediği belirtildi. Kurşun kafasına isabet eden abla, kaldırıldığı hastanede olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmadığı belirtilirken küçük kızın organlarının bağışlandığı açıklandı.
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