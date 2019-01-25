4.4 milyar yıl önceki çarpışma
Dünya’da yaşam için gerekli elementlerin, 4.4 milyar yıl önce Ay’ın da oluşumuna yol açan çarpışmadan sonra ortaya çıktığı öne sürüldü.
Bilim insanları Dünya üzerindeki yaşamı, milyarlarca yıl önce gezegenler arasındaki büyük bir çarpışmaya borçlu olduğumuzu ortaya koydu. ABD’nin Rice Üniversitesi’nde yürütülen yeni araştırmada, 4.4 milyar yıl önce Dünya ile Mars büyüklüğünde iki gezegen arasındaki çarpışmaya ilişkin bir milyarın üzerinde simülasyon çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların sonunda “akla en yatkın” senaryonun, çekirdeğinde yüzde 25 ila 30 oranında sülfür içeren Mars büyüklüğündeki gezegenle Dünya’nın çarpışarak iç içe geçmesi olduğu bulgusu elde edildi.
AY DA BU ŞEKİLDE OLUŞTU
Dünya’nın büyük olasılıkla bu çarpışmayla karbon, nitrojen, sülfür ve yaşam için gerekli diğer elementlere sahip olduğu kaydedildi. Bilim insanları, Dünya’nın bu dönemde çekirdek dışında kalan kısmında bu elementlerin neredeyse yok denilecek kadar az olduğuna işaret etti. ‘Devasa etki hipotezi’ adı verilen görüşe göre Ay da Dünya ile Mars büyüklüğündeki bu gezegenin çarpışmasından ortaya çıkan artıklardan meydana geldi. Çalışmanın ayrıntıları ‘Science Advances’ adlı bilim dergisinde yayımlandı.
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