3D yazıcıyla kalp yaptılar
İSRAİL’deki Tel Aviv Üniversitesi’ndeki bilim insanları, organ bağışını rafa kaldırabilecek bir buluşa imza attı.
Advanced Science dergisindeki araştırmaya göre şimdilik tavşan kalbi büyüklüğünde üretilebilen yapay kalp gelecekte hastanın bağışıklık ve hücre sistemleriyle, biyokimyasal yapısıyla, anatomisiyle başarılı şekilde uyum sağlayacak. Çünkü bu kalp, hastadan alınan örnekler kullanılarak tasarlanacak.
HAYVANDA DENENECEK
‘Kanlı canlı’ diye tanımlanan kalp henüz çalışmasa da damarlar, hücrenin yapısını destekleyecek proteinler ve diğer biyolojik moleküllerden oluşuyor. Araştırmacılar şimdi, kalbin doğru çalışıp çalışmayacağını görmek için hayvanlar üzerinde deneye hazırlanıyor. Yapay kalbin geçmişte yapılan diğer 3 D organlardan farkı, ‘damarlandırılmış’ olması.
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