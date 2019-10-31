35 yıl sonra yine Terminatör
AKSİYON sinemasının en önemli serilerinden ‘Terminator’ için, serinin iki yıldız ismi yıllar sonra tekrar bir araya geldi.
İlk iki filmin unutulmaz karakterleri Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger, Los Angeles’ta bir otelde yapılan serinin son filmi ‘Terminator: Dark Fate’ (Terminatör: Karanlık Kader) tanıtımına katıldı. İki efsane isim, ilki 1984 yapımı olan serinin son filmi için tam 35 yıl sonra kamera karşısına geçti.
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