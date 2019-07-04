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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.07.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

33 bölgeden 29'unda görüldü... Ölü sayısı artıyor

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33 bölgeden 29'unda görüldü... Ölü sayısı artıyor
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Hindistan'ın Assam eyaletinde son üç ayda Japon ensefalit (beyin iltihabı) salgınında 48 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Assam Ulusal Sağlık Misyonu direktörü JVN Subramanyam, yaptığı açıklamada, 4 Temmuz itibarıyla eyaletin 33 bölgesinden 29'unda hastalığın görüldüğünü belirtti.

Eyalette 159 vaka görüldüğünü kaydeden Subramanyam, bu vakalardan 48'inin ölümle sonuçlandığını ifade etti.

Yetkililer, hastalığın yağmurlu yaz aylarında daha hızlı yayıldığını, salgının kontrol altına alınması için tüm bölge hastanelerine teşhis aletleri yollandığını ve 24 saat açık acil durum merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.

KOMA, TİTREME VE KASILMA

Culex türü sivrisineklerden bulaşan Japon ensefaliti virüsü bulaşan kişilerin yüzde 1'inde hastalık gelişiyor. Hastalığın ileriki seyirlerinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtiler ile beyin iltihabı (ensefalit) oluşabiliyor.

Eyalette, geçen yıl 509 Japon ensefaliti vakası görülmüş, 94 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ensefalitin bir başka türü haziranda Bihar eyaletinde 152 çocuğun ölümüne yol açmıştı.

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