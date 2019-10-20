320 fareyle araçta yaşıyor
ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde panelvan bir araç içinde 320 fareyle yaşayan kadına, çevrede yaşayanların şikâyeti üzerine yetkililer müdahale etti.
Sadece 2 fareyle yaşamaya başladığını, ardından farelerin her 4 haftada bir doğum yapması sonucunda sayının katlanarak arttığını açıklayan kadın sonunda farelerle yaşamaktan vazgeçti. Yetkililer, farelerin döşemelerin ve koltukların altında oyuklar açtığını ve motorun kablolarını bile kemirdiklerini açıkladı.
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