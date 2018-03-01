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    Haberler >Dünya>31 iş arkadaşının satın aldığı bilete rekor ikramiye!

    31 iş arkadaşının satın aldığı bilete rekor ikramiye!

    AA
    01.03.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Kanada'da bir petrol rafinerisinin 31 çalışanının ortak aldığı piyango biletine, 60 milyon Kanada dolarlık (179 milyon TL) büyük ikramiye çıktı.

    Yerel medyada yer alan habere göre, Atlantic Canada bölgesinde Newfoundland Adası'nda bir petrol rafinerisinde çalışan 31 kişilik grup adına alınan bilete 60 milyon Kanada doları değerinde ikramiye isabet etti.

    Grup adına bileti alan Sherry Moore Hickey, yaptığı açıklamada, biletlerine ikramiye çıktığını öğrendiğinde inanamadığını, gruptaki herkese, "Bu bir şaka değil. Milyoner olduk." şeklinde mesaj attığını söyledi.  Kişi başına 1,9 milyon Kanada doları düşen gruptakilerden bazıları işten ayrılmayı düşünüyor.

    Etiketler: son dakika , son haber
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