31 iş arkadaşının satın aldığı bilete rekor ikramiye!

Yerel medyada yer alan habere göre, Atlantic Canada bölgesinde Newfoundland Adası'nda bir petrol rafinerisinde çalışan 31 kişilik grup adına alınan bilete 60 milyon Kanada doları değerinde ikramiye isabet etti.

Grup adına bileti alan Sherry Moore Hickey, yaptığı açıklamada, biletlerine ikramiye çıktığını öğrendiğinde inanamadığını, gruptaki herkese, "Bu bir şaka değil. Milyoner olduk." şeklinde mesaj attığını söyledi. Kişi başına 1,9 milyon Kanada doları düşen gruptakilerden bazıları işten ayrılmayı düşünüyor.