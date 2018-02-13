3 bin yıllık sır açığa çıktı... Firavunu öldüren prensin mumyası bulundu

BİLİM insanları, mumyanın III. Ramses'in oğlu olmasından hareketle bunun Prens Pentawere olacağı üzerinde duruyor. 3 bin yıl önce Pentawere, annesi Kraliçe Tiye ile birlikte III. Ramses'e suikast düzenlemişti. Ramses'in ikinci eşi olan Tiye, tahta III. Ramses'in diğer eşinden olan oğlu Amun-her-khepeshef yerine kendi oğlu Pentawere'nin çıkmasını istiyordu.

KOYUN DERİSİNE SARILMIŞ

Diğer hanedan üyelerinin mumyaları beyaz ketene sarılırken, 'Çığlık atan mumyanın' koyun derisine sarılı olması bilim insanları tarafından 'temiz olmadığı' şeklinde yorumlandı. Ayrıca, 'Çığlık atan mumya' diğer hanedan üyelerine kıyasla daha özensiz mumyalanmıştı.



III. Ramses'in duvara yapılmış bir resmi.

FİRAVUNA SUİKAST

Daha önce zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen 'Çığlık atan mumyanın' boyun bölgesindeki izler asıldığı fikrini de güçlendirdi. III. Ramses'i suikastla öldüren Kraliçe Tiye, oğlu Pentawere ve suikasta katılan diğer kişiler asılarak idam edilmişti. Bütün bu detaylar, mumyanın Prens Pentawere olduğu iddiasını kuvvetlendirdi.

III. Ramses, Mısır'ı Milattan Önce 1186-1155 yılları arasında yönetmişti. III. Ramses'in mumyası üzerinde yapılan incelemeler de firavunun boğazının kesildiğini ortaya çıkardı. Buna göre firavuna aynı anda birden fazla kişi kesici aletle saldırmıştı.

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