30 yılın bedeli 10 milyon
ABD’de işlemediği bir suç nedeniyle 30 yıl hapis yatan Mark Denny, gerçeklerin anlaşılmasıyla 10 milyon dolar (55 milyon TL) tazminat kazandı.
Mark Denny, 1987’de New York’ta henüz 17 yaşındayken bir Burger King restoranından soyulması ve restoranda çalışan 18 yaşındaki bir kadının tecavüzüyle suçlanan 4 kişiden biriydi. Bu kişilerden ikisinin restoranda parmak izine rastlanmış, üçüncü kişinin de suçlu olduğu kanıtlanmış, Denny ise masum olmasına rağmen 57 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. DNA testlerini kullanarak yanlışlıkla mahkûm edilmiş insanları tahliye etmeyi misyon edinen oluşum Innocence Project’in (Masumiyet Projesi) davayı almasıyla, Denny’nin o gece restoranda bile bulunmadığı kanıtlandı.
2017’nin aralık ayında tahliye edilen Denny, hukuk mücadelesini sürdürdü. Mahkemede Denny ile New York yönetimi ve polis teşkilatı arasında 10 milyon dolarlık bir anlaşma sağlandı. Hapiste kaldığı süre boyunca aile bağlarının koptuğu, duygusal ve fiziksel olarak acı çektiğini belirten Denny, iki yıl önce hapisten çıktığında “Hapis benim için çirkin bir deneyimdi. Kendimi kaybetmek üzereydim. Şimdi ise özgür bir adamım” açıklamasını yaptı.
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