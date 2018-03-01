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    30 yıldır aranıyordu... 40 tecavüzden sonra yakalandı!

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    01.03.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Fransız polisinin 30 yılı aşkın süredir aradığı seri tecavüzcü Dino Scala, Belçika’daki bir tecavüz olayının ardından sınır geçişinde yapılan plaka kontrolü sayesinde yakalandı.

    ADLİ dosyasında hiçbir suç kaydı olmayan, evli ve üç çocuğu ile bir torunu bulunan 57 yaşındaki Scala, 40 kadar kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ya da tecavüz ettiğini itiraf etti.

    30 yıldır aranıyordu... 40 tecavüzden sonra yakalandı

    Belçika sınırına çok yakın olan Fransa’nın kuzeyindeki Pont-sur-Sambre’da yaşayan ve o zaman kimliği belirlenememiş olan Scala hakkında 1996’da, 19 kadın ve çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturma dosyası açılmış ancak aradan geçen süreye rağmen ilerleme kaydedilememişti.

    100'DEN FAZLA KİŞİDEN DNA ALINDI

    Savcı Jean-Philippe Vicentini, Scala’nın tecavüz ettikleri arasında 13 yaşında bir kızın da olduğunu teyit etti. Tecavüzcünün kurbanları arasında çoğu 17 yaşlarında olan kızlar da bulunuyor. ‘Sambre tecavüzcüsü’ adı takılan Scala’nın yakalanmasını, Belçika’da bir kadına tecavüz ettikten sonra geçiş yaptığı Fransa sınırında tespit edilen plaka numarası ile 100’den fazla kişiden alınan DNA örnekleriyle yapılan taramanın eşleşmesi sağladı. Seri tecavüzcünün yakalanmasında Belçika ile Fransa güvenlik birimlerinin yoğun işbirliği de etkili oldu.

    SABAHIN ERKEN SAATLERİNİ VE TENHA YERLERİ SEÇİYORMUŞ

    Vicentini, evine düzenlenen operasyonla yakalanan Scala’nın hep aynı yöntemi kullandığını söyledi. Sabahın çok erken saatlerini ve tenha yerleri seçen tecavüzcünün, yüzü maskeli şekilde kurbanlarına arkadan saldırdığı belirlendi. Savcılığa, kontrol edemediği duygular nedeniyle tecavüz ettiği açıklamasını yapan Scala’yı tanıyanlar, basına, seri tecavüzcünün ‘günlük hayattaki profilinin işlediği suçlarla örtüşmediği’ yönünde açıklamalarda bulundu.

    Etiketler: FRANSA , TECAVÜZ , suç
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