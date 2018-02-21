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    30 yıl ceza alabilir ama mahkemeye gitmeyecek

    İHA
    21.02.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Ayrılıkçı Katalan partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) milletvekili Anna Gabriel, bugün, isyan ve bölücülükten yargılanacağı Madrid’deki Yüksek Mahkemeye gitmeyeceğini açıkladı. Gabriel, 30 yıl hapis cezasına mahkum edilebilir.

    İSVİÇRE’de açıklama yapan Gabriel, “Ülkemde adil yargılanmayacağım için, haklarımı koruyabileceğim bir şey aradım” dedi. Bir İsviçre gazetesine, “Siyasi faaliyetlerim nedeniyle yargılanıyorum” diyen Gabriel, “Ben ve avukatlarım suçluların iadesinin yasak olmadığını düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir suç işlemiş olduğuma dair bir kanıt yok” diye konuştu.

    Gabriel’in bu kararı, İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından kendisine karşı yapılan çeşitli suçlamalar nedeniyle Brüksel’de kaçan eski Katalan lider Carles Puigdemont’un aldığı kararla benzerlik taşıması dikkat çekti.
    Daha önce yapılan açıklamalarda ise Anna Gabriel’in bölücülükten yargılandığı duruşma öncesi İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.
    İspanya’nın Katalonya Özerk bölgesinde 27 Ekim 2017’de terk taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört bakan Belçika’ya kaçmıştı.

    30 yıl ceza alabilir ama mahkemeye gitmeyecek

    Etiketler: avrupadan haberler , Anna Gabriel , iSPANYA , Katalonya
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