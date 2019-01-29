30 saniyesine 8 bin kişi aktı
İngiltere’nin Birmingham kentinde bir alışveriş merkezindeki kozmetik mağazasının açılışına katılan ABD’li ünlü ‘Youtuber’ James Charles’ı görmeye tam 8 bin hayranı akın etti.
Alışveriş merkezi yetkilileri, bir anda akın eden hayranların yarattığı izdiham nedeniyle destek polis ekibi çağrısında bulunmak zorunda kaldı. Yine izdiham nedeniyle bir kaza yaşanmaması için yürüyen merdivenleri de kullanıma kapatan alışveriş merkezi, buna rağmen ilgiden memnun kaldı. Makyaj üzerine videolar çeken ‘Youtuber’ James Charles, mağaza açılışında sadece 30 saniye göründü.
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