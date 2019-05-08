30 dakika içinde bakteri ölçen cihaz
Dakikalar içinde vücutta bakteri olup olmadığını ölçen cihaz geliştirildi. Bu sayede gereksiz antibiyotik kullanımının azalacağı belirtiliyor.
ABD’de Pennsylvania Eyalet Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir cihaz, vücuttaki bakteri miktarını dakikalar içinde tespit etmeyi mümkün kılıyor. Mevcut testlerin sonuçlanması günler alırken, geliştirilen cihaz sayesinde, laboratuvar testlerini bekleyen hastaların güçlü antibiyotiklerle tedavisinin önüne geçilmiş olacak.
3 YIL İÇİNDE PİYASADA OLACAK
3 yıl içinde hastanelerde ve özel kliniklerde kullanabileceği belirtililen cihaz, 30 dakika içinde vücuttaki bakteri varlığını ölçüyor ve bu bakterilerin ilaç tedavisine duyarlı olup olmadığını da tespit edilebiliyor. Patent alma aşamasında olan cihaza dair makale, ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirisi) adlı bilimsel dergide yayımlandı.
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