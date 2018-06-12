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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2018 - 08:29, Son Güncelleme:

3 yıldır süren Kanada-Peşmerge ortaklığı resmen sona erdi

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3 yıldır süren Kanada-Peşmerge ortaklığı resmen sona erdi

Kanada'nın 3 yıldan fazla bir süredir Irak'ta Peşmergelerle yürüttüğü askeri ortaklığın resmen sona erdiği açıklandı.

Kanada Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sonbaharda Irak ordusu ile Peşmergeler arasında yaşanan çatışma üzerine tüm askeri yardımların askıya alındığını söyledi.

General Vance, 3 yıldan fazla bir süredir Peşmergelerle çalışan Kanadalı özel kuvvetler personelinin yürüttüğü ortaklığın da Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması nedeniyle resmen bittiğini doğruladı.

"SİLAH VERMEYE GEREK KALMADI"

Ayrıca Vance, yeni durum üzerine Kanada'nın Kürt güçlerini silahlandırma planına devam etmesinin artık mümkün olmadığını ifade etti.
Federal hükümetin Irak'taki DEAŞ militanlarıyla savaşan Kürt güçlerine milyonlarca dolar değerinde ağır silah vermesine gerek kalmadığını vurgulayan Vance, "Bu planın nihai amacı, Irak ordusunun, Peşmergelerin ve koalisyon güçlerinin Musul'u DEAŞ'ten geri almasına yardım etmesiydi. Bu amaca ulaşıldığına göre, silahların Kürtlere aktarılmasına gerek kalmadı. Silahları göndermemiz bir mecburiyetti, misyonun amacına ulaşması için bir zorunluluk meselesiydi ancak bu durum ortadan kalktı." dedi.

Kanada hükümeti geçen yıl bölgedeki DEAŞ unsurlarının ortadan kaldırılması misyonunun bir parçası olarak Peşmerge güçlerine tüfek, makineli tüfek, bomba atar ve anti-tank füzeleri gibi ağır silahlar verileceğini duyurmuştu.

AĞIR SİLAHLAR MONTREAL'DEKİ DEPOLARDA

Peşmergelere verilmesi planlanan ağır silahların, halen Montreal'deki Kanada Silahlı Kuvvetleri tedarik deposunda muhafaza edildiği belirtildi.

Sevkiyatın, Kürtlerin Kuzey Irak'ta başlattığı sözde bağımsızlık süreci üzerine durdurulduğu da ortaya çıktı. Bu arada, Kanada ana muhalefet partisi Muhafazakarların lideri Andrew Scheer, Peşmergeler için hazırlanan silahların Ukrayna’ya verilmesi önerisinde bulundu. Scheer 9,5 milyon dolar değerinde olduğunu ifade ettiği silah ve teçhizatın depolarda tozlanması yerine bir an önce Ukrayna'ya gönderilmesini istedi.

 

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