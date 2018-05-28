3 ülkeden 'Türkiye kampanyası'
Ortadoğu'da 3 ülkede yaşayan aktivistler, yaz aylarında Türkiye turizmine destek için sosyal medyada kampanya başlattı.
Katar, Kuveyt ve Umman'da başlatılan sosyal medyada kampanyasında, söz konusu ülkelerin önde gelen isimleri, "Yaz tatilimiz Türkiye'de daha güzel" anlamında Arapça hashtag ile Arapça kampanya başlattı.
Kampanyayla sosyal paylaşım sitesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait fotoğraflarla birlikte yorumlar paylaşılmaya başlandı.
Kuveytli Abdulhamid el-Bilali, Twitter hesabında, Körfez ülkesi vatandaşlarının yaz tatilini Avrupa yerine Türkiye'de geçirmek istediğini ifade ederek, bunun sebepleri arasında, Müslüman bir ülke olması dolayısıyla yemek, giyim ve ibadet konusunda sıkıntı çekilmemesi, konut, yiyecek ve giyimin daha hesaplı olmasının yer aldığını kaydetti.
"AVRUPA'DAKİ ÜLKELERDEN BİRİNDE GİBİ HİSSETTİM"
Umman'dan Yusuf el-Harisi ise Türkiye'nin, ziyaret ettiği en güzel ülke olduğunu ve tarih, medeniyet açısında zenginliğini ifade ederken, Kuveytli Abdulaziz el-Fadli, "Türkiye'yi ilk ziyaretimde kendimi Avrupa'daki ülkelerden birinde gibi hissettim. Duyduğum ezan sesi beni şaşkına çevirdi, güzelliği daha da arttı." şeklinde görüş belirtti.
'TÜRKİYE'Yİ 10 KEZ ZİYARET ETTİM'
Türkiye'yi 10 defa ziyaret ettiğini belirten Katarlı Şeyha binti Ali de tabiat, doğal parklar, tarihi eserler, çarşılar, anıtlar gibi turizmin tüm etkenlerinin Türkiye'de bulunduğunu vurguladı.
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