3 milyar Euro’luk ikinci pakete onay
AVRUPA Birliği’nin Türkiye ile 2016’da imzaladığı geri kabul anlaşması çerçevesinde Türkiye’deki mülteciler için sağladığı ikinci 3 milyar Euro’luk mali yardım paketi çerçevesindeki 400 milyon Euro’luk ilk işbirliği paketinin imzaları dün atıldı.
AB tarafından tahsis edilecek 400 milyon Euro’nun, doğrudan hibe şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı’na aktarılacağı belirtildi. İşbirliği paketiyle ilgili imzalar, dün AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger ve Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç tarafından atıldı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan AB Büyükelçisi Berger, mültecilerin eğitiminin Avrupa Birliği için yüksek önceliğe sahip bir konu olduğunu vurgulayarak, “Türk Hükümeti’ne ve Birleşmiş Milletler’e, gelecekte ortaya çıkabilecek kayıp kuşakların önlenmesi için tam destek veriyoruz” dedi. Berger, söz konusu hibeyle ilgili olarak şunları söyledi: ”Türk Hükümeti’nin okul eğitimi dışında kalan çocuklara yönelik endişelerini paylaşıyoruz ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte çalışmaya kararlıyız. Çocuk işçiliğini, çocuk yaşta evlilikleri ve diğer her türlü çocuk istismarını önlemek için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Türkiye’de daha fazla sayıda çocuğun kaliteli eğitime erişebilmesi için ek destek sağlayacağız. Ayrıca mültecilerle ev sahibi toplum arasında kaynaşmayı sağlayabilecek aktiviteler de düzenleyeceğiz.”
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