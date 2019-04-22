3 hafta sonra kurtuldular
Fransız Alpleri’nde kaybolan ve çığ riski altında kalan iki köpek için arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Köpekler, 3 kayak hocası tarafından bitkin halde bulundu.
FRANSA’da kayak merkezleriyle ünlü Marzine’de, 6 yaşındaki Mika ve 3 yaşındaki Mungo, mart ayında sahipleriyle birlikte çıktıkları yürüyüşte kayboldu. Üç çocuklu aile, birçok hayvanseverin yardımıyla arama kurtarma çalışmaları düzenledi. Fransız yetkililer ise Alpler’deki çığ riski nedeniyle tehlikeli olduğunu belirterek arama-kurtarma çalışmalarını durdurdu. Bunun üzerine İngiliz kayak öğretmenleri Marc ve George Walton kardeşler ile Cameron Skinner, Fransız Alpleri’ne doğru yola çıktı. Mika ve Mungo’nun çığ düşmesi sonucu ya da soğuktan donarak ölmelerinden korkuluyordu ancak iki köpek bitkin şekilde bulundu.
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