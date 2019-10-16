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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

3 gün sonra boş evin bahçesine yazdığı 'SOS' mesajı sonrası kurtarıldı

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3 gün sonra boş evin bahçesine yazdığı 'SOS' mesajı sonrası kurtarıldı

Avustralya'nın güneyinde 3 gün önce kampta kaybolan 55 yaşındaki Deborah Pilgrim, boş bir evin bahçesinde toprağa yazdığı "SOS" mesajı sonrası kurtarıldı.

İmdat mesajını güvenlik kamerasının bağlı olduğu cep telefonundan izleyen ev sahibi, polise haber vererek Pilgrim'in bulunmasını sağladı.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre Deborah Pilgrim, gruptan ayrılınca çalılık arazide yolunu kaybetti.

Pilgrim'in bulunması için helikopterlerin de katıldığı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

3 gün sonra boş evin bahçesine yazdığı SOS mesajı sonrası kurtarıldı

Deborah Pilgrim'in "SOS" mesajını yazdığı evin sahibi Neil Marriot, Avustralya televizyonu ABC'ye "Yakınlarımızda bir kadının arandığını öğrenince telefonumu kontrol ettim. Bahçemdeki mesajı gördüm" dedi.

Sedan kasabası yakınlarındaki bu eve 70 kilometre mesafedeki başka bir evde yaşayan Marriot, "Evim birkaç kez soyulduğu için yakın bir zaman önce kamera taktırmıştım. Bir gün önce imdat mesajı yoktu" diye konuştu.

Salı gecesi bulunan Pilgrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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