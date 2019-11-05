3 gün izin daha çok iş
Teknoloji devi Microsoft’un Japonya şubesinin haftalık izin gününü üç güne çıkarmasının sonucunda verimlilik yaklaşık yüzde 40 arttı.
Bir aylık denemede, şirketin 2 bin 300 çalışanı hafta sonuna ek olarak cuma günleri de izin yaptı. Çalışanların yüzde 25’inin daha az ekstra izin istediği görülürken, bu süreçte elektrik kullanımı yüzde 23 azalırken yazıcılar da yüzde 59 daha az kullanıldı. Dünya genelinde çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkelerden biri olan Japonya’da, son yıllarda çok çalışmaya bağlı ölümlerde artış yaşanıyor.
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