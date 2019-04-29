3 gün 3 gece rüya gibi düğün
Hollywood’un gözde aktörlerinden Idris Elba (46), sonunda muradına erdi.
İngiliz aktör, uzun süreli ilişkilerinin ardından geçen yıl evlenme teklif ettiği sevgilisi Kanadalı model Sabrina Dhowre (30) ile Fas’ın başkenti Rabat’ta üç gün üç gece süren dillere destan bir düğünle evlendi. İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Meghan Markle ve Prens Harry düğüne katılmasalar da Elba’nın üçüncü evliliğinin hediyesi olarak çifte 7 bin sterlin (53 bin 723 TL) değerinde Connor Brothers’a ait bir tablo hediye ettiler.
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